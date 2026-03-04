PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten angetroffen - 2603021

  • Bild-Infos
  • Download

Erkrath / Boerholz / Krefeld (ots)

Wie bereits berichtet, suchte die Polizei seit Dienstag, 3. Februar 2026, nach einem in Boerholz vermisst gemeldeten 13 Jahre alten Kind.

Update:

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suche am Mittwoch, 4. März 2026, einstellen, nachdem der Junge wohlbehalten angetroffen wurde.

Aus Gründen des Schutzes seiner Persönlichkeitsrechte hat die Kreispolizeibehörde Mettmann die Löschung der ursprünglich veröffentlichten Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst und bitte die Medien, das Foto nicht mehr zu benutzen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Jungen beteiligt haben.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
