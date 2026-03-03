Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603016

Velbert / Ratingen / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit vom 27. Februar 2026 bis zum 2. März 2026 brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in Velbert in die Werkhalle eines metallverarbeitenden Betriebes an der Straße "Auf'm Angst" ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten in zwei Werkhallen Arbeitstische und Schränke. Zudem wurde ein Snackautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Spuren. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit vom 27. Februar 2026 bis zum 2. März 2026 wurde in einen Baustellencontainer an der Ratinger Schützenstraße eingebrochen. Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster des Containers auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Werkzeuge von bisher nicht näher bekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit vom 28. Februar 2026 bis zum 2. März 2026 versuchten bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Donaustraße in Erkrath-Hochdahl einzubrechen. Die Täterinnen oder Täter schlugen hierzu das Fensterglas der rückwärtig gelegenen Terrassentür ein, gelangten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen jedoch nicht in die Wohnräume. Erste Ermittlungen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei ergaben, dass die Tat sich vermutlich am 1. März 2026, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20 Uhr, ereignet haben könnte. Nachbarn hatten verdächtige Geräusche bemerkt, die vermutlich bei dem Einbruchsversuch verursacht wurden. Der an der Terrassentür entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

