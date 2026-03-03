POL-ME: Kreuzende Wildschweine verursachen Unfall - 2603013

Polizei Mettmann

Velbert (ots)

Am Dienstag, 2. März 2026, verunglückte in Velbert der Fahrer eines Citroën vermutlich bei dem Versuch, mehreren Wildschweinen auszuweichen. Fahrer und Beifahrer des Autos wurden dabei leicht verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21 Uhr war ein 46-jähriger Velberter mit einem Citroën Berlingo auf der Nierenhoferstraße in Fahrtrichtung Priembergweg unterwegs, als nach Aussage des Fahrers mehrere Wildschweine unvermittelt die Straße kreuzten. Beim Versuch, den Tieren auszuweichen, kam das Auto von der Straße ab, streifte einen großen Stein und kam in einem Feld zum Stehen.

Der Velberter und sein ebenfalls 46 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Citroën entstanden Schäden an Front und Heck, die vorläufig auf circa 4.000 Euro geschätzt werden. Das Auto wurde abgeschleppt.

Die Nierenhoferstraße war während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

