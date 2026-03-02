Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603010

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 27. Februar 2026, stürzte in Langenfeld der Fahrer eines Motorrads und wurde dabei auf der Hildener Straße leicht verletzt. Der 21-jährige Monheimer hatte gegen 17:40 Uhr mit seiner Yamaha in Höhe der Hausnummer 12 eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um eine Kollision mit einem vor ihm fahrenden Mercedes zu verhindern, der abrupt abbremste. Die Fahrerin des schwarzen Mercedes hielt nach dem Sturz kurz an und sprach mit dem Motorradfahrer, bevor sie sich entfernte. Die Polizei bittet die circa 40 Jahre alte Frau, sich zu melden.

