Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603009

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Donnerstagabend, 26. Februar 2026, brachen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in einen Supermarkt in Ratingen-Lintorf ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täterinnen oder Täter gegen 23 Uhr auf das Flachdach des Verbrauchermarktes an der Straße Rehhecke. Sie schnitten ein Loch in die Decke und drangen so in den Verkaufsraum ein. Im Kassenbereich entwendeten sie Zigarettenpackungen von geringem fünfstelligen Wert. Anschließend flohen sie unerkannt auf dem Einstiegsweg.

Am Freitagmorgen, 27. Februar 2026, gegen 5:30 Uhr, wurde der Einbruchdiebstahl bemerkt und die Polizei alarmiert.

Lediglich einer der Täter kann dank einer Kameraaufzeichnung beschrieben werden: Er hat eine mittlere Statur, trug einen roten Pullover, eine schwarze Mütze und Schuhe der Marke "Adidas".

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Am Samstag, 28. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr brachen Unbekannte die Tür der Dachgeschosswohnung auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Bargeld und flohen anschließend unerkannt. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeitgleich kam es im gleichen Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung. Auch dort hebelten Täterinnen oder Täter die Wohnungstüre auf und durchsuchten die Wohnung delikttypisch. Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. An der Wohnungstüre entstand durch den Einbruch ebenfalls ein Schaden von mehreren hundert Euro.

In der Zeit vom 1. Februar 2026 bis zum 1. März 2026 kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Hohen Schoppen" in Ratingen-Ost. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar und Gegenstand aktueller Ermittlungen. An der Terrassentür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Bereits am Donnerstag, 27. Februar 2026, drangen Unbekannte zwischen 18 Uhr und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus am Akazienweg ein. Sie gelangten vermutlich über das Dach eines Wintergartens zu einem Fenster im ersten Obergeschoss, das sie aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie die Räume, entwendeten jedoch nichts. Der Schaden am Fenster wird vorläufig auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Samstag, 28. Februar 2026, überraschte eine Bewohnerin am Eidamshauser Weg in Mettmann ein Einbrecherpaar im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses, als sie gegen 18:30 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrte. Die beiden hatten die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und flüchteten sofort.

Das Paar wird wie folgt beschrieben:

Person 1:

- weiblich - korpulente Statur - circa 1,85 Meter groß - dunkelhäutig - bekleidet mit dunklem Mantel und dunkler Jeans

Person 2:

- männlich - schlanke Statur - hellhäutig - circa 1,85 Meter groß - bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Jeans

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Sonntag, 1. März 2026, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18:20 Uhr und 20:15 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Erkrather Regenstraße ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, 15.15 Uhr, und Samstagmorgen, 28. Februar 2026, 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude an der Siemensstraße. Sie gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten der Firma und durchwühlten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Zwischen Samstag, 21. Februar 2026, 10 Uhr, und Samstag, 28. Februar 2026, 12:30 Uhr, drangen Unbekannte in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Am Nachbarsberg ein. Sie hebelten zwei Balkontüren auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ein mehrteiliges Silberbesteck.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026, 19 Uhr, und Freitag, 27. Februar 2026, 8 Uhr, versuchten unbekannte Täterinnen oder Täter durch das Aufhebeln einer Tür, in die Räume eines Optikers an der Hauptstraße einzudringen. Der Versuch blieb erfolglos, verursachte jedoch einen Schaden an der Tür in Höhe von 200 Euro. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

In derselben Straße in Langenfeld drang auch in der Nacht auf Freitag, 27. Februar 2026, ein Unbekannter in eine Postfiliale ein und entwendete unter anderem Bargeld, Zigaretten und Briefmarken. Wie Videoaufnahmen belegen, hebelte der Täter gegen 3 Uhr die Tür zum Verkaufsraum an der Hauptstraße auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - kräftige Statur - bekleidet mit Cargohose und Kapuzenjacke - führte einen Rucksack und eine Tasche bei sich

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Samstag, 28. Februar 2026, 20:45 Uhr, und Sonntag, 1. März 2026, 1 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Monheim am Rhein ein. Sie brachen die Eingangstür der Wohnung am Holzweg auf und entwendeten mehrere Parfümflaschen sowie ein Armband.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell