Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Autos abgebrannt: Polizei bittet um Hinweise - 2603008

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 1. März 2026, brannten in Mettmann zwei nebeneinander geparkte Autos ab. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 3:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei nebeneinander geparkten und in Brand stehenden Autos auf einem Parkplatz am Benninghofer Weg in Höhe der Hausnummer 106 gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Trotzdem wurden der Audi A6 Avant und der VW Multivan vollständig zerstört.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag am Benninghofer Weg etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell