POL-ME: Schnelles Ende der Vermisstenfahndung: Senior wohlbehalten angetroffen - 2603006
Langenfeld (ots)
Wie berichtet, suchte die Polizei in Langenfeld am Sonntag (1. März 2026) nach einem als vermisst gemeldeten 77 Jahre alten Senior.
--- Aktuelle Fortschreibung ---
Im Rahmen ihrer Fahndung konnte die Besatzung eines Streifenwagens den Senior gegen 20:20 Uhr in der Nähe seiner ehemaligen Wohnanschrift antreffen. Er wurde vorsorglich in einem Rettungswagen versorgt und soll dann zurück in sein Seniorenheim gebracht werden.
Die Polizei hat die ursprüngliche Vermisstenfahndung aus ihren Portalen gelöscht und bittet darum, das zuvor veröffentlichte Foto aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verwenden.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell