POL-ME: "Dooring"-Unfall: 84-jährige Radfahrerin schwer verletzt - 2603003

Am Freitag, 27. Februar 2026, wurde bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall in Ratingen eine 84-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:30 Uhr befuhr der 84-jährige Frau aus Ratingen mit ihrem Fahrrad die Karlstraße in Tiefenbroich in Richtung der Friedrichstraße. Als sie auf der Höhe der Hausnummer 7 war, öffnete der 31-jährige Fahrer eines Renault Trafic Lieferfahrzeugs unvermittelt die Autotür seines am rechten Straßenrand geparkten Transporters und missachtete dabei die Seniorin auf dem Fahrrad. Diese stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, um erneut auf die Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer durch das Öffnen von Autotüren hinzuweisen. Zu den "Dooring"-Unfällen kommt es leider immer wieder. Personen, die aus einem am Straßenrand geparkten Auto steigen, sollten sich immer mit einem Schulterblick vergewissern, dass sich kein Fahrrad dem Auto nähert.

Dabei hilft auch der "Holländische Griff": Hierbei wird die Autotür immer mit der weiter entfernten Hand geöffnet, weil sich dabei der Oberkörper automatisch seitlich nach hinten dreht, sodass Radfahrende nicht übersehen werden.

