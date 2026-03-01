Polizei Mettmann

POL-ME: Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss - Alleinunfall - 2603001

Erkrath (ots)

Am Freitag, 27. Februar 2026, verlor der Fahrer eines Toyota in Erkrath die Kontrolle über sein Auto, beschädigte ein parkendes Auto und kam erst in einem Vorgarten zum Stehen. Da bei dem Erkrather, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, Drogenkonsum festgestellt wurde, leitete die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 47-Jährigen ein.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:30 Uhr war der Erkrather mit seinem Toyota Aygo auf der Tannenstraße unterwegs, als er vermutlich das Bewusstsein verlor, mit seinem Auto einen geparkten VW Multivan streifte und in einem Vorgarten auf Höhe der Hausnummer 47 zum Stehen kam. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Unfall und den bewusstlosen Fahrer und verständigte umgehend Polizei und Rettungskräfte.

Diese stellten bei der Erstversorgung des Fahrers bei diesem den Konsum von Kokain fest. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird vorläufig auf circa 3.000 Euro geschätzt.

