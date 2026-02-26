Polizei Mettmann

POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 - 2602098

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am kommenden Montag, 2. März 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 veröffentlichen. Hierzu sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Berichterstattung herzlich eingeladen.

Wann? Montag, 2. März 2026, 13 Uhr

Wo? Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, 40822 Mettmann, Raum 134 / 135

Als Gesprächspartnerinnen und -partner - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen Landrätin Dr. Bettina Warnecke, der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, Holger Schepanski, sowie der Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Jan Mertin, zur Verfügung.

Gemeinsam werden die drei nicht nur alle relevanten Zahlen der Kriminalitätsbilanz für das Jahr 2025 vorstellen, sondern auch auf Fragen der Journalistinnen und Journalisten eingehen.

Hinweis: Um eine Anmeldung unter pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 02104 982-1010 wird gebeten.

