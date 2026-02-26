POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 - 2602098
Kreis Mettmann (ots)
Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am kommenden Montag, 2. März 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 veröffentlichen. Hierzu sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Berichterstattung herzlich eingeladen.
Wann? Montag, 2. März 2026, 13 Uhr
Wo? Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, 40822 Mettmann, Raum 134 / 135
Als Gesprächspartnerinnen und -partner - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen Landrätin Dr. Bettina Warnecke, der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, Holger Schepanski, sowie der Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Jan Mertin, zur Verfügung.
Gemeinsam werden die drei nicht nur alle relevanten Zahlen der Kriminalitätsbilanz für das Jahr 2025 vorstellen, sondern auch auf Fragen der Journalistinnen und Journalisten eingehen.
Hinweis: Um eine Anmeldung unter pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 02104 982-1010 wird gebeten.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell