Polizei Mettmann

POL-ME: 66-jährige Mettmannerin sexuell belästigt - 2602095

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 24. Februar 2026, belästigte ein bislang unbekannter Mann in Mettmann am Düsselring eine 66-jährige Frau sexuell. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:45 Uhr war die Mettmannerin zu Fuß auf dem Düsselring in Richtung der Herrenhauser Straße unterwegs, als sie von einem Unbekannten aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Der Mann näherte sich anschließend der 66-Jährigen mit anzüglichen Worten und versuchte, sie in sein Auto zu ziehen. Die Mettmannerin setzte sich jedoch zur Wehr, worauf der Mann von ihr abließ.

Er wird wie folgt beschrieben:

- circa 35 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - gepflegtes Äußeres - osteuropäischer Akzent - dunkle Lederjacke und Kleidung - goldenes Armband und goldene Uhr

Das Auto des Mannes könnte nach Aussage der Frau ein schwarzer VW Golf oder VW Polo mit Mettmanner Städtekennung und der Buchstabenkombination "ME - R" gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Dienstag, 24. Februar 2026, zur genannten Zeit am Düsselring Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell