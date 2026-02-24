Polizei Mettmann

POL-ME: Sekundenschlaf: Schwerverletzte nach Zusammenstoß - 2602094

Heiligenhaus (ots)

Am Dienstagmorgen, 24. Februar 2026, kam es in Heiligenhaus durch den Sekundenschlaf eines Autofahrers zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen unter anderem schwer verletzt wurden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 7:40 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem Renault Kangoo die Ratinger Straße in Richtung Heiligenhaus. In Höhe der Hausnummer 49 fuhr er nach eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafs ungewollt in den Gegenverkehr und stieß mit dem Ford Fusion einer 65-jährigen Frau aus Heiligenhaus zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde die 65-Jährige schwer und der 52-jährige leicht verletzt. Sie wurden von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Für die Zeit der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme wurde die Ratinger Straße in beide Richtungen gesperrt.

