POL-ME: 81-jährige Seniorin von falschem Handwerker bestohlen - 2602090

Hilden (ots)

Am Montagmittag, 23. Februar 2026, stahl in Hilden ein falscher Handwerker aus der Wohnung einer 81-jährigen Seniorin Schmuck und Uhren. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr klopfte es an der Wohnungstür der 81-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Furtwängler Straße. Ein Mann gab vor, die Heizungen ablesen zu müssen und betrat die Wohnung. Dort lenkte er die Hildenerin ab und verließ nach kurzer Zeit die Wohnung.

Erst später fiel der Seniorin auf, dass ihr Schmuck und Uhren gestohlen worden waren. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei und beschreibt den Täter als:

- circa 1,85 Meter groß - mit dunklen kurzen Haaren - mit osteuropäischem Erscheinungsbild - sprach mit Akzent - trug eine Warnweste und eine lange Hose

Die Polizei fragt:

Wer hat am Montagmittag gegen 12 Uhr etwas Verdächtiges an der Furtwängler Straße in Hilden beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell