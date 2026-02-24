Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602091

Mettmann / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Am Nachmittag des Montags, 23. Februar 2026, drangen Unbekannte in Mettmann in das Café einer Sozialeinrichtung in der Talstraße ein. Sie traten zwischen 14:30 Uhr und 16:50 Uhr die Tür ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Montag, 23. Februar 2026, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in Ratingen in eine Gaststätte an der Bechemer Straße ein. Sie verschafften sich zwischen Mitternacht und 10:30 Uhr Zugang durch ein Schachtfenster und entwendeten diverse elektronische Geräte sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110! Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell