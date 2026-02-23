Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - 2602088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Zwei Täter haben bereits am Dienstag, 17. Februar 2026, in Mettmann durch einen Trickdiebstahl Bargeld erbeutet. Sie verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 81-jährigen Seniorin in der Nähe des Goldberger Teichs.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr sprach einer der Täter die von einem Einkauf zurückkehrende Mettmannerin vor der Wohnungstür an und gab vor, an ihren Heizungen die Zählerstände ablesen zu müssen. Die Seniorin begleitete den Mann in ihre Wohnung, wo er anfing, die Heizkörper zu überprüfen. Da er mit einem wahrnehmbaren Akzent Deutsch sprach, erkundigte sich die Frau nach der Herkunft des Mannes. Er gab an, Bulgare zu sein. Kurz darauf bemerkte die Mettmannerin, dass ein zweiter angeblicher Handwerker die Wohnung betreten hatte.

Die beiden Männer verlangten von der Seniorin 100 Euro für das Ablesen der Zählerstände. Die 81-Jährige gab an, kein Bargeld in der Wohnung zu haben, worauf die Täter sich in unbekannte Richtung entfernten. Später stellte die Seniorin fest, dass die beiden Unbekannten aus ihrer Handtasche sowie einer Kommode einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen hatten.

Die Seniorin konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

1. Person:

- männlich - circa 30 bis 40 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - dunkle Kleidung - osteuropäischer Typus - schwarze, kurze und gelockte Haare - sprach Deutsch mit Akzent

2. Person:

- männlich - circa 30 bis 40 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - dunkle Kleidung - europäischer Typus - schwarze, kurze Haare - sprach akzentfreies Hochdeutsch

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Dienstag, 17. Februar 2026, zur angegebenen Zeit in Mettmann im Bereich des Goldberger Teichs Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Die Polizei Mettmann nimmt Hinweise unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell