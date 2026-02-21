POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 20-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2602084
Langenfeld (ots)
Wie bereits berichtet, suchte die Polizei in Langenfeld am Samstag (21. Februar 2026) nach einer als vermisst gemeldeten 20-Jährigen - unter anderem wurde hierzu auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.
--- Aktuelle Fortschreibung ---
Nachdem die junge Frau gegen 17:45 Uhr selbst auf die Vermisstenfahndung aufmerksam wurde, meldete sie sich telefonisch bei der Polizei. Kurze Zeit später konnte die 20-Jährige wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei hat das Foto der jungen Frau aus ihren Portalen gelöscht und bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der 20-Jährigen beteiligt haben. Sie bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Foto aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht mehr für die Berichterstattung zu benutzen.
