Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602082

Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen 16 Uhr, bis Donnerstag, 19. Februar 2026, gegen 8:30 Uhr sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Baucontainer am Else-Rouge-Weg in Ratingen-West eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten den Container nach Wertgegenständen. Es wurde ein Laptop gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen 10:30 Uhr, bis Donnerstag, 19. Februar 2026, gegen 21 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus am Auguste-Piccard-Weg in Höhe des Eckenerwegs in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

