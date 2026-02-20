Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungseinbruch: Polizei fasst Tatverdächtigen - 2602079

Ratingen (ots)

In Ratingen hat die Polizei am Donnerstagabend (19. Februar 2026) einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 20:15 Uhr brachen zwei Personen in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Lindchen" ein. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Besatzung eines Streifenwagens war schnell vor Ort und konnte zwei Verdächtige vom Tatort wegrennen sehen.

Die Polizeibeamten konnten einen der beiden im Rahmen der weiteren Fahndung - auch dank der Hinweise von Passanten bezüglich der Fluchtrichtung - im Nahbereich stellen und festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38 Jahre alten Albaner, der sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei illegal in Deutschland aufhält.

Er wurde festgenommen und befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen, auch zu dem zweiten Täter, dauern nach wie vor an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell