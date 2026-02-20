POL-ME: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - 2602078

Polizei Mettmann

Erneut haben sich falsche Handwerker Zutritt zu einer Wohnung einer Seniorin in Velbert-Langenberg verschafft: Am Donnerstagmittag, 19. Februar 2026, gelangten sie in die Wohnung einer 85-Jährigen und entwendeten Wertsachen. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:50 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf, bei dem sich ein Mann wegen vermeintlicher Reparaturarbeiten ankündigte. Wenige Minuten später klingelte es an der Wohnungstür der 85-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Kuhstraße.

Zwei Männer gaben vor, zuvor mit ihr telefoniert zu haben und betraten die Wohnung. Während sich ein Mann bei der Seniorin in der Küche aufhielt, bewegte sich der zweite Mann unbeaufsichtigt in der Wohnung. Erst nachdem das Duo die Wohnräume wieder verlassen hatte, stellte die Velberterin den Diebstahl mehrerer Wertgegenstände fest.

Sie alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Seniorin kann einen der Männer lediglich als circa 40 bis 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschreiben. Er hatte grau melierte Haare. Der zweite Mann ist circa 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare und eine getönte Brille. Er war mit einer weiten Jacke bekleidet.

Ob ein Zusammenhang zu einer gleichgelagerten Tat am Dienstag, 17. Februar 2026, an der sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Straße "Unterer Eickeshagen" besteht (siehe unsere ots-Meldung 2602074 unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6219457), ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr etwas Verdächtiges an der Kuhstraße in Velbert beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

