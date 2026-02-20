Polizei Mettmann

POL-ME: Auf frischer Tat: Polizei fasst Metalldiebe - 2602080

Velbert (ots)

In Velbert hat die Polizei am Donnerstag (19. Februar 2026) vier Metalldiebe auf frischer Tat gefasst.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:25 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einer Firma in dem Industriegebiet an der Siemensstraße mehrere Männer, die augenscheinlich gerade dabei waren, Metallreste aus einem Container auf dem Firmengelände zu stehlen und dieses in einen Transporter zu laden.

Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei, die schnell vor Ort war und dann im Rahmen der Fahndung einige Minuten später auf den in Rede stehenden Transporter stieß. In diesem befanden sich vier Rumänen (19, 19, 32 und 39 Jahre alt) sowie Metallreste.

Daraufhin nahmen die Polizisten die vier Männer vorübergehend fest und beschlagnahmten obendrein den Transporter. Gegen die Tatverdächtigen wurden entsprechende Verfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet.

