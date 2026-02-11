Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (10. Februar) kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Mündelheimer Straße / Grenzweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec von einem Fahrradschutzstreifen auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem 3er BMW einer 49-jährigen Frau. Beide Fahrzeuge befanden sich in gleiche Fahrtrichtung.

Durch die Kollision stürzte der 63-Jährige, wurde bewusstlos und erhielt sofort Erste Hilfe von einer Zeugin. Rettungskräfte behandelten den Radfahrer vor Ort und brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es besteht aktuell Lebensgefahr.

Der Unfallhergang konnte durch die Kamera eines unbeteiligten Pkw mit verbautem Videosystem dokumentiert werden. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf nahm vor Ort die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Sowohl das Fahrrad als auch der BMW wurden zur weiteren Spurensicherung sichergestellt.

Die 49-jährige Autofahrerin stand nach dem Unfall unter Schock, blieb jedoch unverletzt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 22 aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell