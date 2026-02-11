PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Obermarxloh: 81-jährige Seniorin nach Gefahrenbremsung verletzt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (10. Februar gegen 18:50 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich August-Thyssen-Straße / Markgrafenstraße zu einer Unfallflucht. Ein Straßenbahnfahrer (37) der Linie 901 musste eine Notbremsung durchführen, weil ein parallel fahrender grauer Opel Kombi verbotenerweise nach links abbiegen wollte. Dabei stürzte ein 81-jährige Frau in der Bahn und verletzte sich im Gesicht. Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich von der Unfallstelle. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Duisburg sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben können. Hinweise werden beim Verkehrskommissariat 21 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

