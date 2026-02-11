POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Mobiles Toilettenhäuschen abgebrannt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Angeblich haben sie Wasserleitungen prüfen wollen... In Wahrheit hatten es ein Mann und eine Frau aber auf das Bargeld einer 69-Jährigen abgesehen, als sie am Dienstagnachmittag (10. Februar, gegen 15:45 Uhr) an ihrer Wohnungstür am Sternbuschweg klingelten. Die beiden werkelten zur Ablenkung zunächst an den Rohren unterhalb des Waschbeckens im Badezimmer, müssen in einem unbeobachteten Moment auch ...

mehr