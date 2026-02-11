POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Mobiles Toilettenhäuschen abgebrannt - Zeugen gesucht
Duisburg (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (11. Februar, kurz nach Mitternacht) im Bereich einer Baustelle zwischen Honnenpfad und Wanheimer Straße ein mobiles Toilettenhäuschen in Brand gesetzt. Das Toilettenhäuschen wurde komplett zerstört - die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.
