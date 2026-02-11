PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Neudorf: Falsche Wasserwerker bestehlen 69-Jährige

Duisburg (ots)

Angeblich haben sie Wasserleitungen prüfen wollen... In Wahrheit hatten es ein Mann und eine Frau aber auf das Bargeld einer 69-Jährigen abgesehen, als sie am Dienstagnachmittag (10. Februar, gegen 15:45 Uhr) an ihrer Wohnungstür am Sternbuschweg klingelten. Die beiden werkelten zur Ablenkung zunächst an den Rohren unterhalb des Waschbeckens im Badezimmer, müssen in einem unbeobachteten Moment auch ins Wohnzimmer gelangt sein. Denn hier war nach ihrem Verschwinden Bargeld, eine Geldkassette, ein Portemonnaie samt Karten und eine Kladde mit Unterlagen verschwunden, berichtete die 69-Jährige später der Polizei. Sie beschrieb die Täter wie folgt: Beide sollen zwischen 35 und 40 Jahren alt sein und dunkle kurze Haare haben. Die Frau trug eine cremefarbene Jacke und eine dunkle Hose; der Mann eine schwarze Jacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

