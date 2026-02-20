Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602076

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Dienstagmorgen, 17. Februar 2026, kam es in Langengeld-Reusrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:20 Uhr befuhr der Fahrer eines grauen VW Caddy die Trompeter Straße in Richtung Leichlingen. In Höhe der Hausnummer 21 musste er parkenden Autos, die am rechten Straßenrand abgestellt waren, ausweichen. In diesem Moment kam ihm ein Auto entgegen. Die Außenspiegel an der Fahrerseite touchierten sich und der Außenspiegel des VW Caddy wurde beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden hellen Autos entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem VW entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Nähere Angaben zum entgegenkommenden Auto oder zu dessen Fahrer liegen nicht vor.

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, stürzte eine 22-jährige Insassin eines Linienbusses durch eine Gefahrenbremsung und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Linienbusses befuhr gegen 14:45 Uhr die Straße "Auf dem Sändchen" auf der für Busse vorgesehenen rechten Fahrspur in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Unmittelbar vor der Einmündung zur Turnerstraße wurde er auf der linken Fahrspur von dem Fahrer eines Kleinwagens überholt. Dieser bog vor dem Bus nach rechts in die Turnerstraße ein, ohne den vorfahrtberechtigen Linienbus zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Linienbusfahrer eine Vollbremsung aus in dessen Folge die 22-jährige Insassin das Gleichgewicht verlor und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Frau erstmedizinisch und brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des grauen Kleinwagens (vermutlich ein VW Polo) mit Mettmanner Kennzeichen (ME) entfernte sich über die Turnerstraße von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Fahrer kann als circa 60 Jahre alt beschrieben werden. Er hatte kurze graue Haare und trug eine Brille. Auf dem Beifahrersitz saß eine gleichaltrige Frau mit blonden Haaren.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

