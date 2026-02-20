Polizei Mettmann

POL-ME: "Komm ins Team 110!" - Einladung zum interaktiven Workshop - 2602081

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann / Wuppertal (ots)

Sie möchten sich für Recht und Gesetz einsetzen, legen Wert auf Gleichberechtigung, Teamwork und Vertrauen und sind auf der Suche nach einer krisen- und zukunftssicheren Arbeit? Sie möchten in einem herausfordernden Job arbeiten, einem Beruf, der gleichzeitig Berufung ist?

Dann sind Sie bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau an der richtigen Adresse!

Sie fragen sich, wie es ist, Polizistin oder Polizist zu sein? Welche Aufgaben muss man bewältigen und welche Herausforderungen erwarten einen?

All diese Fragen und noch viele mehr beantworten unsere Personalwerberinnen Nicole Rehman und Jennifer Sa Galante Baasch nun - gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Personalwerbung des Polizeipräsidiums Wuppertal - in einem ganz besonderen Format: Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, die sich für einen Studienplatz zum dualen Studiengang bei der Polizei NRW interessieren, haben die Möglichkeit, am Samstag, 7. März 2026, im Rahmen eines interaktiven Workshops die Polizei näher kennen zu lernen. Der Workshop findet in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Wuppertal an der Friedrich-Engels-Allee 228 in Wuppertal ab 11 Uhr statt und wird circa 4 Stunden dauern.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter: personalwerbung.wuppertal@polizei.nrw.de

Ein weiterer Termin wird am 11. April 2026 bei der Kreispolizeibehörde Mettmann stattfinden. Anmeldungen hierzu werden ab Anfang März ermöglicht. Hierzu wird die Polizei dann noch einmal gesondert einladen.

Allgemeine Fragen rund um das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Polizei NRW beantwortet das Team der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann unter 02104 982-2222 oder via E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de gerne auch persönlich.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell