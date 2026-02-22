Polizei Mettmann

POL-ME: Geteilte Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf: Mehrere versammlungsrechtliche Veranstaltungen in Düsseldorf-Garath - Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet - 2602086

Düsseldorf / Langenfeld (ots)

Wegen des lokalen Bezugs zu Langenfeld im Kreis Mettmann, teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann die Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf:

Aufgrund mehrerer angezeigter Versammlungen im Stadtteil Garath am Montag, 23. Februar 2026, muss mit temporären Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu schützen.

Einige der Versammlungen finden in Form von Aufzügen statt und ziehen durch Garath. Daher ist in einem Zeitraum zwischen 16:00 und 22:00 Uhr mit stärkeren Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Da auch die Frankfurter Straße als wichtige Verkehrsachse zumindest zeitweise für den Individualverkehr gesperrt wird, muss mit zum Teil erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Münchener Straße und Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Süden gerechnet werden.

Die Polizei wird versuchen, die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte so gering wie möglich zu halten. Es wird empfohlen, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Im Hinblick auf die angezeigten Versammlungen wird die Polizei darauf hinwirken, dass alle Teilnehmenden ihr verbrieftes Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen können. Im Rahmen dieser demokratischen Auseinandersetzung und des breiten Spektrums unterschiedlicher Meinungen verhält sich die Polizei thematisch neutral.

Dieser Prozess kann nur gelingen, wenn die durch das Versammlungsrecht sowie die Straf- und Ordnungswidrigkeitengesetze gesteckten Bedingungen beachtet und eingehalten werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Blockadeaktionen, sei es um den Zugang zu einer Versammlung einzuschränken oder den Autoverkehr zu behindern, eine Straftat darstellen können. Die Einsatzkräfte werden hier konsequent einschreiten, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu schützen.

Den Einsatz der Polizei gegen Störende können friedliche Versammlungsteilnehmende dahingehend unterstützen, indem sie sich klar von Straftätern und Gewalttätern distanzieren.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell