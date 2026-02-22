POL-ME: Autobrand mit unklarer Ursache: Polizei bittet um Hinweise - 2602085
Ratingen (ots)
In der Nacht auf Sonntag, 22. Februar 2026, geriet aus noch unbekannten Gründen in Ratingen-Lintorf ein geparktes Auto in Brand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 2 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem in Brand stehenden schwarzen VW Touran auf dem Parkplatz vor der Sparkasse am Lintorfer Markt gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Dennoch wurde der Touran stark beschädigt. Eine daneben geparkte Mercedes C-Klasse und ein Skoda Fabia sowie die Fensterscheibe der Sparkasse wurden durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und fragt:
Wer hat in der Nacht auf Sonntag am Lintorfer Markt etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.
