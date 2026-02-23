Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602087

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Freitag, 20. Februar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16:30 und 22 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dieselstraße in Ratingen-West eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 21. Februar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 20 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Merianstraße n Ratingen-Lintorf eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitag, 20. Februar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 13:30 und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus am Eschenkämpchenweg in Mettmann-Metzkausen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Freitag, 20. Februar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 6:20 und 15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde unter anderem Goldschmuck und Goldmünzen (Krügerrand) gestohlen.

In der Zeit von Freitag, 20. Februar 2026, gegen 17 Uhr, bis Samstag, 21. Februar 2026, gegen 12 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Friedrichstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Samstag, 21. Februar 2026, gegen 18 Uhr, bis Sonntag, 22. Februar 2026, gegen 7:40 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Vereinsheim an der Hildener Straße in Höhe der Straße "Am Schlangenberg" in Langenfeld-Richrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden ein Tresor und Beamer gestohlen. Beides wurde in der näheren Umgebung des Vereinsheim aufgefunden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

