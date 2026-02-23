Polizei Mettmann

POL-ME: "Dooring"-Unfall: 69-jähriger Radfahrer schwer verletzt - 2602089

Langenfeld (ots)

Am Montag, 23. Februar 2026, wurde bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall in Langenfeld ein 69-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11 Uhr befuhr der 69-jährige Langenfelder mit seinem Fahrrad die Straße "Auf dem Sändchen" in Richtung Turnierstraße. Als er auf der Höhe der Hausnummer 24 war, öffnete ein 83-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse unvermittelt die Autotür seines am rechten Straßenrand geparkten Autos und missachtete dabei den Radfahrer. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, um erneut auf die Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer durch das Öffnen von Autotüren hinzuweisen. Zu den "Dooring"-Unfällen kommt es leider immer wieder. Personen, die aus einem am Straßenrand geparkten Auto steigen, sollten sich immer mit einem Schulterblick vergewissern, dass sich kein Fahrrad dem Auto nähert.

Dabei hilft auch der "Holländische Griff": Hierbei wird die Autotür immer mit der weiter entfernten Hand geöffnet, weil sich dabei der Oberkörper automatisch seitlich nach hinten dreht, sodass Radfahrende nicht übersehen werden.

