Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602093

Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Samstag, 21. Februar 2026, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Erkrather Dörpfeldstraße einen Citroen C6.

Nach Aussagen eines aufmerksamen Zeugen, der sich beim Halter des Citroen meldete, berührte eine Unfallverursacherin gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrzeug beim Herausfahren aus einer Grundstückseinfahrt den in Höhe der Hausnummer 12 geparkten Citroen. Die Verursacherin entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nach der Unfallverursacherin und bittet auch den unbekannten Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

