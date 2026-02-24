POL-ME: Nicht identifizierter Leichnam gefunden - Polizei ermittelt - 2602092

Polizei Mettmann

Nicht identifizierter Leichnam gefunden - Polizei ermittelt

Ratingen

In Ratingen hat bereits am Samstag (21. Februar 2026) ein Mann in einem Teich einen bislang nicht identifizierten Leichnam entdeckt. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Gegen 7:30 Uhr meldete sich ein Ratinger bei der Polizei, nachdem er im so genannten "Broichhofteich" den Leichnam eines Menschen entdeckt hatte. Der Teich liegt in einem Waldgebiet an der Broichhofstraße zwischen einem Hotel und der Autobahn 52. Tauchern des Polizeipräsidiums Wuppertal gelang es am Nachmittag, den bereits stark verwesten und bereits schon teilweise skelettierten Körper aus dem Teich zu bergen.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, um die Identität sowie die Todesursache zu klären. Im Rahmen der Spurensicherung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein, um den Fundort aus der Luft nach Spuren abzusuchen und fotografisch zu dokumentieren. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Auch die Identität oder das Geschlecht des oder der Toten ist noch unklar. Bislang ist auch nicht geklärt, wie lange der Körper bereits in dem Teich lag. Die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen hierzu dauern an.

Die Polizei fragt:

Wer kann möglicherweise Angaben zu der toten Person tätigen? Hinweise zur Identität nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

