POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602096

Hilden / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, drangen Unbekannte in Hilden in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Bürenbach ein. Sie schlugen zwischen 15:50 Uhr und 19:30 Uhr die Scheibe einer Terassentür ein und durchsuchten die Räume im gesamten Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, versuchte ein unbekannter Mann, in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in Langenfeld einzubrechen. Eine installierte Videokamera zeichnete auf, wie er gegen 20 Uhr und gegen 21:30 Uhr jeweils erfolglos versuchte, die Eingangstür aufzuhebeln. Der Mann ist circa 50 bis 60 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug eine braune Jacke, braune Schuhe, eine beige Hose sowie eine Kappe. Außerdem hatte er einen blauen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Heidackerstraße in Langenfeld-Wiescheid drang am Mittwoch, 25. Februar 2026, ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus ein. Er verschaffte sich gegen 20:20 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Dabei entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Als eine Bewohnerin des Hauses durch Geräusche auf den Täter aufmerksam wurde, flüchtete dieser durch das Fenster und den Garten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb leider erfolglos. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt leider nicht vor. Augenscheinlich wurde aus dem Haus nichts entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In Monheim am Rhein drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Dienstag, 24. Februar 2026, und Mittwoch, 25. Februar 2026, in drei Rohbauten im Bereich der Grießstraße / Rheinsträßchen ein. Sie hebelten in der Nacht auf Mittwoch zwei Fenster und eine Terassentür auf und entwendeten rund 150 Meter Starkstromkabel. Anwohner bemerkten gegen 2:20 Uhr und 3:30 Uhr jeweils einen Stromausfall, der mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte und Rückschlüsse auf die mögliche Tatzeit zulässt. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

