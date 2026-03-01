Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Supermarkt - Diensthund stellt Tatverdächtigen - 2603004

Langenfeld (ots)

Einsatzkräfte der Polizei stellten mit Hilfe eines Diensthundes am Samstag, 28. Februar 2026, in Langenfeld einen Einbrecher in einem Supermarkt. Der Tatverdächtige hatte sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Lebensmittelgroßhandel verschafft, löste dabei aber einen Alarm aus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Kurz vor Mitternacht am Samstag war ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf den Alarm aufmerksam geworden und konnte den Tatverdächtigen im Gebäude des Supermarkts an der Rheindorfer Straße feststellen. Er benachrichtigte umgehend die Polizei, die den Supermarkt zunächst umstellte und dann mit der Hilfe eines Diensthundes den Einbrecher samt seiner Beute im Kassenbereich antraf.

Der Tatverdächtige wurde bei der anschließenden Festnahme, bei der er eine Fluchtbewegung ausführte, durch einen Biss des Hundes leicht verletzt. Der 48-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz wurde unter Bewachung in ein Krankenhaus gebracht und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen des Einbruchs.

