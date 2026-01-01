Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Einsätze an Silvester 2025/2026

Bild-Infos

Download

Radolfzell (ots)

In der Silvesternacht 2025/2026 wurde die Feuerwehr Radolfzell zu insgesamt acht Einsätzen alarmiert.

Gegen 22:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einer elektrischen Verteilung in einer Wohnung in Böhringen alarmiert. Der Brand war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr erloschen. Die Feuerwehr führte eine umfangreiche Nachkontrolle der Holzwände, Dämmung und Elektrik durch, um weitere Gefahren auszuschließen.

Im weiteren Verlauf des Abends bzw. der Nacht kam es im Kernstadtbereich zu insgesamt fünf Kleinbränden. Betroffen waren hauptsächlich Müllcontainer, Altkleidercontainer sowie bei einem Einsatz in der Lindenallee ein brennender Baum.

Im Ortsteil Markelfingen musste gegen 01:30 Uhr ebenfalls ein brennender Müllcontainer abgelöscht werden.

Im Kernstadtbereich unterstützte die Feuerwehr außerdem den Rettungsdienst bei der schonenden Rettung eines Patienten aus dem Obergeschoss eines Gebäudes mittels der Drehleiter.

Das andernorts berichtete Angreifen oder mit Böllern bewerfen von Einsatzkräften blieb in Radolfzell glücklicherweise aus. Es konnte im Gegenteil eher festgestellt werden, dass feiernde Passanten bei Erblicken eines Feuerwehrfahrzeuges ihre Raketen und Böller von der Straße nahmen, um ein sicheres Passieren der Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell