Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Stürmische Weihnacht

Radolfzell (ots)

Die Feuerwehr Radolfzell wurde an Heiligabend aufgrund der starken Sturmböen zu vier Einsatzstellen gerufen.

Gegen Mittag meldeten Anwohner in der Herrenlandstraße, dass bei zwei großen Bäumen Äste abgebrochen waren und nun lose im Baum hingen. Diese drohten, auf den öffentlichen Bereich zu stürzen. Die Feuerwehr setzte hier die Drehleiter ein, um die Äste sicher zu entfernen. Kurze Zeit später rückten die Einsatzkräfte in die Innenstadt aus, um einen weiteren Baum zu überprüfen. Passanten hatten den Verdacht geäußert, dass der Baum seine Standfestigkeit verloren habe. Der Baum wurde geprüft und als sicher eingestuft, sodass keine weiteren Maßnahmen notwendig waren.

Gegen 16:00 Uhr stürzte ein etwa 15 Meter hoher Baum auf die B 33 und blockierte die rechte Fahrspur. Die Einsatzkräfte entfernten den Baum von der Fahrbahn.

Um 20:31 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz auf die Weinburg gerufen. Dort war ein Bauzaun durch den Sturm auf der kompletten Länge umgekippt. Die dahinterliegende Baugrube war nun ungesichert. Der Zaun wurde durch die Feuerwehr wieder aufgestellt und gesichert.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell