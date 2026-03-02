POL-ME: Autotransporter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2603007
Velbert (ots)
Zwischen Freitag, 27. Februar 2026, und Sonntag, 1. März 2026, entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter in Velbert eine Zugmaschine samt Anhänger. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Der Fahrer des Autotransporters stellte diesen am Freitag gegen 14:30 Uhr an der Velberter Industriestraße ab. Als er am Sonntag gegen 11 Uhr zu dem LKW zurückkehrte, stellte er den Diebstahl der gelben Zugmaschine vom Typ Volvo FH sowie des Transportanhängers fest. Auf der Zugmaschine ist der auffällige blau-rote Schriftzug "Road Star" aufgebracht. Beide Fahrzeuge haben ein Kennzeichen mit der Städtekennung von Kaiserslautern (KL). Zugmaschine und Anhänger wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum an der Industriestraße Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Diese nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.
