POL-ME: Handwerkerautos aufgebrochen - Werkzeug gestohlen - 2603011

Erkrath / Mettmann (ots)

Im Kreis Mettmann wurden in den vergangenen Tagen erneut mehrere Handwerkerautos offenbar gezielt aufgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

In der Erkrather Mühlenstraße brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Freitag, 27. Februar 2026, 14:30 Uhr, und Samstag, 28. Februar 2026, 9 Uhr, in gleich zwei Handwerkerautos ein. Sie öffneten gewaltsam die Hecktüren bei zwei in Höhe der Hausnummer 20 geparkten Opel Vivaro und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

In derselben Nacht (Freitag, 27. Februar 2026, 21:30 Uhr bis Samstag, 28. Februar 2026, 12 Uhr) stahlen Unbekannte auch aus einem Renault Master Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Sie brachen eine Tür zum Laderaum des Transporters auf, der an der Düsselstraße in Höhe der Hausnummer 27 parkte.

In der Neanderstraße in Erkrath entwendeten Unbekannte aus einem aufgebrochenen Ford Transit Custom zwischen Freitag, 27. Februar 2026, 16 Uhr, und Sonntag, 1. März 2026, 15:30 Uhr, hochwertige Werkzeuge. Der Transporter parkte in Höhe der Hausnummer 18. Die genaue Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest.

Auch in Mettmann versuchten unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in einen Peugeot Expert einzudringen, der in der Straße Am Rathaus in Höhe der Hausnummer 1 parkte. Sie bohrten zwischen Freitag, 27. Februar 2026, 15 Uhr, und Samstag, 28. Februar 2026, 10 Uhr, ein Loch in eine seitliche Tür des Transporters, entwendeten jedoch nichts.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Aufbrüche und bittet um Hinweise:

Wer hat an den genannten Orten zu den angegebenen Zeiten Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath (02104 9480-6450) oder die Polizei Mettmann (02104 982-6250) jederzeit entgegen.

