Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht in der Straße Scheideschloot - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 4. Februar 2026, in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 05:45 Uhr, kam es in Papenburg in der Straße Scheideschloot, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Person hatte ihren blauen Opel Corsa in ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt. Zum genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter KFZ-Fahrer die Straße Scheideschloot in unbekannte Richtung und kollidierte dabei mit dem blauen Opel Corsa. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht fest.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell