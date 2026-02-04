PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht in der Straße Scheideschloot - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 4. Februar 2026, in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 05:45 Uhr, kam es in Papenburg in der Straße Scheideschloot, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Person hatte ihren blauen Opel Corsa in ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt. Zum genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter KFZ-Fahrer die Straße Scheideschloot in unbekannte Richtung und kollidierte dabei mit dem blauen Opel Corsa. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht fest.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:12

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Tiefgarage Marktplatz - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Am Mittwoch, den 04.02.2026, in der Zeit von 09:35 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde in Lingen in der Tiefgarage unter dem Marktplatz ein schwarzer Audi A3 (Limousine) touchiert und dadurch an der Beifahrertür beschädigt. Der Audi parkte ordnungsgemäß auf der Stellfläche, die sich mittig in der Tiefgarage befindet. Der Unfallbeteiligte flüchtete ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:55

    POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

    Sögel (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 31. Januar 2026, 23:45 Uhr, bis Dienstag, den 3. Februar 2026, 11:45 Uhr, kam es bei einem Firmengebäude in Sögel zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, jedoch gelang es ihnen nicht. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren