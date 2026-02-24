Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einstellungsdatum August 2026: Werde Teil des Freiwilligen Polizeidienstes

Südosthessen (ots)

(me) Für den Einstellungstermin im August 2026 sucht das Polizeipräsidium Südosthessen nach zuverlässigen Bürgerinnen und Bürgern.

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und gleichzeitig einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leisten? Dann ist der Freiwillige Polizeidienst vielleicht genau das Richtige für Sie!

Als Polizeihelferin oder Polizeihelfer versehen Sie Ihren Dienst unter dem Motto

"Präsenz zeigen - Beobachten - Melden".

Sie sind Teil eines Teams, das in direktem Kontakt mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht und sich für deren Sicherheit einsetzt. Sie unterstützen die Polizeibehörden bei ihrer Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen der Gefahrenabwehr und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung.

Der Freiwillige Polizeidienst fungiert als Bindeglied zwischen Polizei und Gesellschaft, soll das gegenseitige Verständnis fördern und ist überwiegend präventiv ausgerichtet.

Schwerpunkt der Tätigkeit ist die uniformierte Fußstreife, während der Sie für Ihre Mitmenschen ansprechbar sind, Auffälligkeiten melden und in persönlichen Gesprächen zum Beispiel über aktuelle Kriminalitätsphänomene informieren.

Sie erhalten eine fundierte Ausbildung, im weiteren Verlauf gezielte Fortbildungen und werden von erfahrenen Polizeibeamtinnen und -beamten betreut.

Darüber hinaus erhalten die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer unter anderem eine Uniform und eine Aufwandsentschädigung.

Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen finden Sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Südosthessen. Auf die Seite gelangen Sie über den QR-Code.

Ihr Ansprechpartner:

Polizeihauptkommissar Walter Füssel Tel: 069 8098-2416 E-Mail: praevention.ppsoh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Südosthessen Abteilung Einsatz - E4 Spessartring 61 63071 Offenbach am Main

Offenbach, 24.02.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

