Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Doppelhaushälfte nach Kellerbrand vorerst unbewohnbar: Hund weckte Bewohnerin

Nidderau (ots)

(lei) Nach einem Feuer im Stadtteil Ostheim ist ein Wohngebäude bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Im Keller einer Doppelhaushälfte in der Straße "Am Ziegelweiher" war der Brand in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen und hatte neben der Feuerwehr auch den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Eine 60 Jahre alte Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sie gegen 0.35 Uhr eine Rauchentwicklung bemerkt, den Notruf gewählt und das Gebäude rechtzeitig verlassen. Offenbar wurde sie zuvor von ihrem Hund geweckt, der durch anhaltendes Bellen auf die Gefahr aufmerksam machte.

Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Folge löschen und eine Brandausbreitung verhindern. Der Hund wurde unverletzt aus dem Haus gerettet; er hatte sich unter der Treppe versteckt. Auslöser für den Brand, bei dem ein geschätzter Schaden von etwa 50.000 Euro entstand, könnte ein Defekt an einer im Keller stehenden Modelleisenbahn gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell