Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schockanrufe durch Trickbetrüger

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch, dem 04.02.2026, meldeten sich mehrere, überwiegend ältere, Bürger bei der Polizei und berichteten, dass sie sogenannte Schockanrufe erhalten hatten. Bei dieser Betrugsmasche geben sich Täter als Personen aus, die sie nicht sind, und erzählen eine frei erfundene, emotional aufwühlende Geschichte. Ziel ist es, die Opfer zu verunsichern oder unter Druck zu setzen, um an deren Geld oder Wertgegenstände zu gelangen.

In den aktuellen Fällen aus Sonneberg behaupteten die Anrufer, ein nahes Familienmitglied habe soeben einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige nun dringend eine hohe Geldsumme, um eine angebliche Gefängnisstrafe abzuwenden. Um zusätzlichen Druck aufzubauen, wurde das Gespräch anschließend an einen Mittäter weitergeleitet, der sich als Polizeibeamter ausgab und behauptete, das Geld müsse sofort übergeben werden.

Diese Betrugsmasche ist der Polizei seit Jahren bekannt. Täter versuchen immer wieder, in bestimmten Regionen und zu bestimmten Zeiten auf diese Weise an Geld zu gelangen.

Bei den Vorfällen vom 04.02.2026 blieben die Betrüger glücklicherweise erfolglos. Die angerufenen Personen reagierten richtig, beendeten die Gespräche und informierten umgehend die Polizei.

Wichtiger Hinweis der Polizei:

   - Die Polizei fordert niemals telefonisch Geld, Kautionen oder 
     Wertgegenstände.
   - Legen Sie sofort auf, wenn Sie unter Druck gesetzt werden oder 
     Ihnen etwas merkwürdig vorkommt.
   - Rufen Sie anschließend selbstständig Ihre Angehörigen unter den 
     Ihnen bekannten Nummern an - niemals die Nummer aus dem 
     eingehenden Anrufen
   - Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren