POL-OF: Zeugensuche nach Zusammenstoß zweier Autos; Einbrecher nahmen Sparschwein mit; Hakenkreuze an Schulfassade: Zeugen gesucht! und mehr

1. Weißer Fiat gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Einen weißen Fiat Ducato samt Diagnosegerät, Rampen und Vorderradständer im Wert von knapp 15.000 Euro klauten bis dato Unbekannte zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 9 Uhr. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen begaben sich die Täter zu dem weißen Wagen, welcher in einem Hinterhof der Oderstraße (10er-Hausnummern) abgestellt war. Sie öffneten den Ducato gewaltsam, schlossen diesen kurz und stellten ihn schließlich in einem Waldstück zwischen Hanau Wolfgang und Rodenbach ab. Mit der geklauten Ladung des Sprinters flüchteten die Unbekannten. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Zeugensuche nach Diebstahl von Baustelle - Hanau

(me) Diebe entwendeten zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr, über 70 Meter an Kupferkabel von einer Baustelle. Die Gauner überwanden zunächst den Bauzaun des Grundstücks in der Straße "Hessen-Homburg-Platz" (10er-Hausnummern) und sammelten ihre Beute ein, bevor sie wieder in unbekannte Richtung verschwanden. Die Kriminalpolizei aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Hotline 06181 100-123 entgegen.

3. Vorläufige Festnahme nach Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Hanau

(me) Die Polizei ermittelt seit Samstagmittag gegen einen 65-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung und der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 12.30 Uhr trafen sich die beiden offenbar bekannten Männer an einer Bushaltestelle in der Philippsruher Allee. Im weiteren Verlauf sollen durch den Tatverdächtigen Beleidigungen gegen den 53 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis geäußert worden sein. Als er seinen Kontrahenten zur Rede stellen wollte, habe dieser unvermittelt ein Pfefferspray eingesetzt und sei hiernach geflüchtet. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers in Hanau konnten den Beschuldigten im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Er musste die Ordnungshüter mit auf das Revier begleiten. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06181 100-120.

4. Einbrecher erbeuteten Schmuck - Schöneck

(cb) Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem sie am Samstag, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße (20er-Hausnummern) eingedrungen waren. Vermutlich, so die Ermittler, verschafften sich die Unbekannten über ein aufgehebeltes Kellerfenster Zutritt in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Schmuck und zwei Paar Schuhen flüchteten die Täter anschließend. Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten des Fachkommissariats in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Zeugensuche nach Zusammenstoß zweier Autos - Gelnhausen

(me) Die Beamten der Polizeistation in Gelnhausen suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am 16. Februar, gegen 16.15 Uhr, zugetragen hat. Eine Peugeot-Lenkerin und eine Skoda-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Bahnhofstraße (10er-Hausnummern) und kollidierten aus bislang noch nicht geklärten Gründen im weiteren Verlauf miteinander. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Da die beiden Beteiligten scheinbar unterschiedliche Gründe zur Entstehung des Unfallhergangs nannten, werden Zeugen gebeten, sich auf der Wache der Station (06051 827-0) zu melden.

6. Einbrecher nahmen Sparschwein mit - Wächtersbach

(cb) Ein mit etwa 300 Euro gefülltes Sparschwein nahmen Einbrecher mit, nachdem sie in ein Haus im Hainhofweg (20er-Hausnummern) eingedrungen waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Langfinger am Samstag, zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr Zutritt über ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Im Inneren durchsuchten sie anschließend sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit der Spardose. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Beamten des Einbruchskommissariats.

7. Hakenkreuze an Schulfassade: Zeugen gesucht! - Jossgrund

(cb) Am Montagmorgen, kurz vor Schulbeginn, musste eine Mitarbeiterin einer Bildungsstätte in der Schulstraße (10er-Hausnummern) feststellen, dass Unbekannte drei Hakenkreuze sowie mehrfach denselben Schriftzug unter anderem an der Fassade hinterlassen hatten; auch mehrere Scheiben wurden beschmiert. Die Tat, bei der ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro entstand, ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr. Die Beamten der Staatsschutzabteilung in Offenbach haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um sachdienliche Hinweise.

