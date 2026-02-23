POL-OF: Versuchter Wohnhauseinbruch: Kripo sucht zwei Unbekannte
Dietzenbach (ots)
(lei) Ein Einfamilienhaus im Philipp-Wolf-Weg (10er-Hausnummer) war am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr, offenbar das Ziel von Einbrechern. Die Kripo sucht nun nach zwei Unbekannten. Einer von ihnen (Beschreibung: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Bart, helle Mütze, heller Anorak mit Flügel-Emblem auf schwarzen Grund auf dem linken Ärmel) hatte sich an der Haustür zu schaffen gemacht. Ein Komplize hatte derweil die Terrasse auf der Rückseite betreten und dort einen Bewegungssensor gewaltsam entfernt. Anschließend flüchtete das Duo, sodass es beim Versuch blieb. Warum die beiden die Tat abbrachen, ist noch unklar. Weitere Hinweise auf sie nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.
