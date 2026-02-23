PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mercedes landete in Vorgarten: Ermittlungen gegen 17-Jährigen unter anderem wegen Verdachts der Unfallflucht

Maintal (ots)

Im wahrsten Sinne die Kurve nicht gekriegt hat am Samstagabend ein Auto in der Stoltzestraße im Stadtteil Bischofsheim. Kurz nach 22 Uhr war dort eine silberne C-Klasse aus noch unklarer Ursache ganz offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen, über eine Grundstücksmauer gefahren und im Vorgarten eines im Kurvenbereich angrenzenden Wohnhauses zum Stehen gekommen. Der Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle.

Im Zuge der Ermittlungen traf die hinzugezogene Polizei wenig später einen 17-Jährigen an dessen Wohnanschrift an, der als mutmaßlicher Fahrzeugführer in Betracht kommt. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Sachschaden wird vorläufig auf mehrere tausend Euro geschätzt.

