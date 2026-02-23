Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Sprinter und ein Amarok gestohlen, ein Sprinter wieder aufgetaucht: Polizei bittet um Hinweise

Hanau, Offenbach und Dietzenbach (ots)

(lei) In Hanau, Offenbach und Dietzenbach haben Unbekannte in den vergangenen Tagen Fahrzeuge entwendet. In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Irgendwann nach 17 Uhr am vergangenen Donnerstag öffneten Autoknacker in der Oderstraße in Hanau einen weißen Mercedes Sprinter mit HU-Kennzeichen, schlossen ihn mutmaßlich kurz und fuhren ihn vom Gelände einer Firma im Bereich der 10er-Hausnummern davon. Am folgenden Morgen wurde der Kastenwagen von einem Zeugen in einem Waldstück zwischen Wolfgang und Rodenbach aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt standen die Türen des Fahrzeugs weit offen, der Innenraum war stark verschmutzt.

In der Blumenstraße in Offenbach stahlen Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 Uhr und 7.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise einen schwarzen VW Amarok. Das Fahrzeug war im Bereich der 50er-Hausnummern am Fahrbahnrand geparkt und mit Offenbacher Kennzeichen versehen.

Ebenfalls Ziel von Fahrzeugdieben wurde ein Kastenwagen in Dietzenbach - auch hier betraf es einen weißer Sprinter. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 3 Uhr, verschwand das Fahrzeug mit OF-Kennzeichen in der Elisabeth-Selbert-Straße (10er-Hausnummern).

Hinweise darauf, dass die drei Taten in Zusammenhang stehen könnten, liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.

Zur Aufklärung der Fälle bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib der beiden weiterhin verschwundenen Fahrzeuge. Zeugen werden gebeten, sich für Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden. Hinweise zu den Fällen in Offenbach und Dietzenbach nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell