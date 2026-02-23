Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Mehrere Anzeigen in Zusammenhang mit Wahlplakaten

Südosthessen (ots)

(me) Im Verlauf der vergangenen Woche wurden der Polizei erneut mehrere Sachverhalte in Zusammenhang mit Wahlplakaten gemeldet. Nachfolgend eine Zusammenstellung der bekannt gewordenen Vorfälle (seit der letzten Meldung vom 16. Februar 2026):

Stadt und Landkreis Offenbach

Mühlheim, Lämmerspieler Straße: Unbekannte machten mehrere Wahlplakate mittels Sprühfarbe unkenntlich. Die Polizei erlangte am Freitag, gegen 12.15 Uhr, Kenntnis von den Sachbeschädigungen.

Rödermark, Frankfurter Straße: Dunkel gekleidete Männer machten sich am Freitag, um 18.30 Uhr, an einem Plakat zu schaffen, das an einer Straßenlaterne hing.

Hainburg, "Am Langen Gewann": Ein 17-Jähriger konnte durch die Polizei gestellt werden, nachdem dieser dabei beobachtet wurde, wie er am Montag (16. Februar), gegen 17.40 Uhr, mehrere Wahlplakate heruntergerissen haben soll. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

Schöneck, Nidderauer Straße: Ein circa 2,65 Meter auf 2,40 Meter großes Plakat wurde am vergangenen Wochenende beschädigt. Die Tat geschah zwischen Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 16 Uhr.

Erlensee, Leipziger Straße: Im Ortsteil Rückingen wurden zwischen dem 11. Februar und dem 18. Februar, 15 Uhr, Plakate besprüht, beklebt, heruntergerissen oder entwendet.

Hinweise zu den geschilderten Taten nimmt die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 23.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell