Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeugteilediebe waren unterwegs: Zeugen gesucht!; Toyota Yaris gestohlen: Zeugensuche!; Kontrollmaßnahmen: Haftbefehl vollstreckt - Ladendieb gestellt und Fall aufgeklärt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. SUV gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(me) Im Verlauf des Samstags wurde ein Hyundai mit OF-Kennzeichenschildern aus dem Landgrafenring (90er-Hausnummern) gestohlen. Der Eigentümer hatte den grauen SUV, der einen Wert von rund 24.000 Euro haben dürfte, gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Etwa 8 Stunden später fand er nur noch einen leeren Abstellort vor. Wie die Gauner den Tucson öffnen und starten konnten, ermitteln nun die Beamten der Kripo in Offenbach. Hinweise werden über die 069 8998-1234 entgegengenommen.

2. Fahrzeugteilediebe waren unterwegs: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Der Polizei in Offenbach wurden in den zurückliegenden Tagen vermehrt Autoaufbrüche gemeldet. Die Täter hatten es offensichtlich auf die verbauten Hybridbatterien sowie Wertgegenstände abgesehen. Das Fachkommissariat, das sich mit derartigen Diebstählen beschäftigt, hat nun die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

So hatten es die Unbekannten auf die Hybridbatterie eines Toyota RAV4 abgesehen. Die Fahrzeugbatterie wurde zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 14 Uhr, im Lichtenplattenweg im Bereich der 20er-Hausnummern gestohlen. Hierzu schlugen die Täter, so die derzeitigen Ermittlungen, eine Fahrzeugscheibe ein, öffneten den Wagen, bauten die Rückbank aus und montierten letztlich die Batterie aus. Anschließend flüchteten die Unbekannten, die an diesem Wagen einen Sachschaden von rund 2.500 Euro verursacht hatten.

Aus einem roten Toyota, welcher in der Neusalzer Straße (40er-Hausnummern) abgestellt war, bauten Fahrzeugteilediebe ebenfalls die Hybridbatterie aus. Bei der Tat, die sich zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 8.45 Uhr ereignete, verursachten die Fahrzeugteilediebe einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Eine weitere Hybridbatterie bauten Unbekannte zwischen Mittwoch, 14.15 Uhr und Freitag, 14 Uhr, aus einem weißen Toyota aus. Hierbei hinterließen die Täter einen Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Der Wagen parkte am Fahrbahnrand der Hugo-Wolf-Straße (40er-Hausnummern).

Einen Sachschaden von rund 500 Euro verursachten Unbekannte, als sie die Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes einschlugen, welcher in der Stauffenbergstraße (40er-Hausnummern) am Fahrbahnrand abgestellt war. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der schwarze Wagen durchsucht, gestohlen wurde jedoch nichts. Der Fahrzeugeigentümer stellte den Schaden an seinem Fahrzeug mit OF-Kennzeichen am Freitagvormittag, gegen 9.40 Uhr, fest.

In Offenbach fertigte die Polizei im Laufe des zurückliegenden Wochenendes weitere Strafanzeigen wegen ähnlich gelagerter Fälle. Auch in der Heinrich-Heine-Straße (einstellige Hausnummern) schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines schwarzen BMW ein. Aus dem Fahrzeugfond nahmen die Langfinger Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sowie Kopfhörer mit. Der hierdurch verursachte Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Der 5er-BMW wurde zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 6 Uhr aufgebrochen und geplündert.

Nur wenige Meter entfernt, in der Heinrich-Heine-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern, schlugen die Fahrzeugteilediebe ebenfalls eine Fahrzeugscheibe ein und durchsuchten anschließend das Innere des aufgebrochenen 3er-BMWs. Ob die Täter etwas mitnahmen, ist derzeit nicht bekannt. Diese Tat wurde am Freitagvormittag bei der der Kriminalpolizei in Offenbach zur Anzeige gebracht.

Ein weiterer Honda, welcher im Landgrafenring (30er-Hausnummern) parkte, wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet, wobei ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro entstand. Im weiteren Verlauf bauten die Unbekannten die Hybridbatterie des grauen Wagens aus und flüchteten. Diese Tat stellte der Fahrzeugeigentümer am Freitag, kurz nach 15 Uhr fest und meldete dies der Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der ermittelnden Kriminalpolizei.

3. Toyota Yaris gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Autodiebe waren am Freitag in der Gabelsbergerstraße im Bereich der 10er-Hausnummern zugange und stahlen einen Toyota Yaris. Der Eigentümer gab im Zuge der Anzeigenaufnahme an, sein Fahrzeug gegen 7.45 Uhr abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen zu haben. Anschließend sei der Fahrzeugschlüssel verloren gegangen. Bei der Rückkehr zu seinem Kleinwagen, gegen 9.20 Uhr, war dieser nicht mehr am abgestellten Platz zu finden. Das Auto, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 622 angebracht waren, wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Autos machen können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Kontrollmaßnahmen: Haftbefehl vollstreckt - Ladendieb gestellt und Fall aufgeklärt - Anzeige wegen des Verdachts des Handels mit Kokain gegen Barbetreiber - Offenbach

(fg) Mehrere Streifenbesatzungen waren am Samstag in Offenbach unterwegs und kontrollierten im Tagdienst Fahrzeuge sowie Personen im Innenstadtbereich. In den Abendstunden nahmen die Beamtinnen und Beamten Gaststätten und weitere Lokalitäten genauer unter die Lupe.

Bereits am Vormittag, gegen 10.10 Uhr, stellte eine Streife einen mutmaßlichen Handydieb in der Bieberer Straße. Der 41-Jährige habe die Büroräumlichkeiten eines Einkaufsmarktes (Nahkauf) betreten und ein auf dem Schreibtisch liegendes Mobiltelefon an sich genommen. Mit diesem sei er sodann geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Ordnungshüter, die in der Zwischenzeit informiert worden waren, den Verdächtigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung wurde das mutmaßlich gestohlene Handy aufgefunden und im Anschluss an die Geschädigte übergeben. Außerdem fand die Streife Modeschmuck im Wert von rund 70 Euro auf; der Schmuck konnte einem Ladendiebstahl zugeordnet werden, der sich am Samstagmorgen in einem Geschäft eines Einkaufszentrums ("Aliceplatz") ereignet hatte. Auf den Offenbacher kommen nun zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls zu.

Im Rahmen einer weiteren Fahndung nach einem gestohlenen Fahrrad konnte eine Streife gegen 18.30 Uhr einen Haftbefehl in einem Hotel in der Ludwigstraße vollstrecken. In diesem Zusammenhang nahm die Streife eine weitere Person vorläufig fest, die bereits Hausverbot erteilt bekommen hatte. Sie soll andere Hotelgäste und Mitarbeitende beleidigt haben. Während der Festnahme habe der Mann in Richtung der eingesetzten Beamten gespuckt und Widerstand geleistet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auf einen Bar-Betreiber kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Kokain zu. Beim Betreten der Räumlichkeiten in der Hermann-Steinhäuser-Straße am Samstag, gegen 23 Uhr, habe der Verdächtige, der zu diesem Zeitpunkt vor einem Spielautomaten saß, etwas neben den Automaten geschoben. Wie sich kurz darauf herausstellte, handelte es sich hierbei um zwei zerknüllte Zigarettenpäckchen. In diesen befanden sich insgesamt 20 "Klipptüten" mit rund 20 Gramm Kokain; so der bisherige Ermittlungsstand. Hinter dem Tresen der Bar konnten knapp vier Gramm Haschisch aufgefunden werden. Weiterhin wurden in einem Nebenraum ein Jagdmesser sowie ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Der Inhaber musste mit zum Revier, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. In der Bar befand sich eine weitere Person, gegen die nun wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ermittelt wird. Bei der Durchsuchung konnte zudem eine Tüte mit Anhaftungen von Kokain aufgefunden werden, weshalb eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Besitzes / Erwerbs gefertigt wurde.

Bereits am Tag hatten die Streifenbesatzungen insgesamt fünf weitere Strafanzeigen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Vielzahl an Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

5. Goldkette durch Trick ergaunert: Polizei sucht nach Zeugen - Langen

(me) Sie boten ihm unechten Goldschmuck an und stibitzten dem 69-Jährigen seine Halskette: So geschehen am Samstagmittag in der Weserstraße (30er-Hausnummern). Aus einem dunklen Kombi heraus wurde der aus Langen stammende Mann angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs legten ihm die Gauner den unechten Hals- und Fingerschmuck um. Beim Wiederabziehen klauten sie ihm unbemerkt seine echte Goldkette im Wert von mehreren hundert Euro. Zu den Betrügern liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor: Fahrer:

- etwa 50 Jahre alt - hatte graue Haare und eine kräftige Figur

Beifahrer:

- zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlanke Statur - trug ein weißes T-Shirt und war am rechten Arm großflächig tätowiert

Insassin auf dem Rücksitz:

- etwa 50 Jahre alt

Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Beamten aus Offenbach unter der Kripohotline 069 8098-1234.

6. Zeugensuche nach versuchtem Einbruch - Langen

(fg) Zwei Männer, Mitte 50, etwa 1,80 Meter groß und bärtig; mit diesen Personenbeschreibungen sucht die Kriminalpolizei nach einem versuchten Einbruch nach Zeugen. Die beiden Täter beabsichtigten zwischen Donnerstagmorgen, 4 Uhr und Sonntagabend, 19 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses im Carl-Schuhmann-Ring (10er-Hausnummern) zu öffnen, was jedoch misslang. Der am Fenster entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Klarstellung zu Sendehinweis bei Aktenzeichen XY: Neue Terminierung der Ausstrahlung

(fg) Nach einem Raubüberfall, der sich in der Nacht zum 4. Februar 2026 in der Kinzigstraße im Ortsteil Dreieichenhain zugetragen hat (wir berichteten am Folgetag in einer gemeinsamen Pressemeldung mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6211003) erfolgte am Montagmorgen ein Sendehinweis. Dieser wird hiermit zurückgenommen. Es erfolgt eine Neuterminierung der Ausstrahlung des beschriebenen Falls.

8. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Autoreifen - Seligenstadt

(fg) Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der an einem in der Mauergasse geparkten Peugeot entstand. Unbekannte hatten, so der bisherige Ermittlungsstand, den hinteren rechten Reifen offenbar mit einem Metallstück beschädigt. Der Peugeot 207 stand auf einem Parkplatz hinter einem dortigen Gasthaus. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Freitagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, gemeldet. Zeugen, die in den Stunden zuvor verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 23.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell