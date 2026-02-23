Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mercedes bei Unfall am Hanauer Kreuz in Böschung geschleudert: 40-Jähriger schwer verletzt

Autobahn 45 / Hanau (ots)

(lei) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Montagnachmittag am Hanauer Kreuz im Einsatz, nachdem es dort zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizeiautobahnstation aus Hanau zufolge war ein 40-Jähriger kurz nach halb drei auf der Autobahn 45 aus Richtung Aschaffenburg kommend unterwegs, als er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, so die Angaben von Zeugen, in einer Linkskurve (Zubringer zur A66 in Richtung Maintal) die Kontrolle über seinen Mercedes verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und über die Leitplanke in eine abschüssige Böschung geschleudert wurde. In einer Art kleinem Teich am Fuße der Böschung kam das Auto zum Stillstand - glücklicherweise in aufrechter Position, denn der Fahrer war zunächst eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Der 40-Jährige kam unter anderem mit Verdacht auf eine Armfraktur zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die zwischenzeitlich eingerichtete Vollsperrung der Verbindungsspur muss aktuell weiter aufrechterhalten werden, auch wegen der Bergung des schwer zugänglichen Fahrzeugs. Der Verkehr wird derzeit umgeleitet, wie lange ist noch nicht absehbar.

Die Beamten suchen indes weitere Zeugen des Unfalls - Hinweise bitte an die 06181 9010-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell