POL-ME: 89-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls - 2603015

Wülfrath (ots)

Am Montag, 2. März 2026, wurde eine 89-Jährige in Wülfrath Opfer eines Trickdiebstahls. Die Täter stahlen eine wertvolle Halskette und flohen anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr lief eine 89-Jährige entlang der Schillerstraße in Richtung Goethestraße. Unmittelbar vor der Einmündung hielt ein Auto neben ihr und eine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, fragte nach dem Weg. Nachdem die Wülfratherin der Frau Auskunft gegeben hatte, bedankte sich die Beifahrerin und schenkte ihr eine Halskette, die sie ihr unmittelbar anlegte. Zudem gab sie ihr auch einen Ring.

Anschließend entfernte sich das Auto in unbekannte Richtung. Erst kurze Zeit später stellte die 89-Jährige fest, dass ihre eigene goldene Halskette gestohlen worden war.

Sie alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Verfahren einleitete.

Die Tatverdächtige kann lediglich als circa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben werden. Sie hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und trug ein Kopftuch. Der Fahrer des Autos war ein Mann im Alter von circa 35 bis 40 Jahren. Er hatte kurze dunkle Haare und ein rundes Gesicht. Auch sein Erscheinungsbild wird als südosteuropäisch beschrieben. Eine weitere Frau, die auf dem Rücksitz saß, kann lediglich mit kurzen lockigen Haaren beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat das Geschehen an der Schillerstraße beantwortet und kann Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

